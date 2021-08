Prikken zonder afspraak nu ook mogelijk bij de GGD in Zuid-Holland Zuid

REGIO • Vanaf maandag 16 augustus start de GGD Zuid-Holland Zuid met prikken zonder afspraak. Iedereen kan voor zijn of haar eerste prik gewoon binnenlopen bij de vaccinatielocatie in Gorinchem of Dordrecht. De vrije inloop voor een eerste prik is tot nader order dagelijks geopend van 09.00-19.00 uur.

Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd is er ruimte gekomen om iedereen van 12 jaar en ouder ook zonder afspraak te vaccineren. Bij het prikken zonder afspraak kun men kiezen voor het Janssen- of het Pfizer-vaccin. Uitzondering hierop geldt voor jongeren onder de 18 jaar. Zij kunnen alleen terecht voor Pfizer. Hierin volgen wij het advies van de Gezondheidsraad.

GGD Zuid-Holland Zuid biedt de mogelijkheid om zonder afspraak te vaccineren aan iedereen aan om eventuele drempels te verlagen. Ook als iemand uit een andere regio komt, is hij of zij welkom voor het prikken zonder afspraak bij de vaccinatielocatie in Dordrecht of Gorinchem. Het enige dat je nodig hebt zijn je mondkapje en ID-bewijs.

Alleen de eerste prik

Prikken zonder afspraak is alleen mogelijk voor mensen die voor hun eerste prik komen en dus nog niet gevaccineerd zijn. Na het zetten van de eerste prik wordt een afspraak gemaakt voor de tweede prik. Het prikken zonder afspraak is niet bedoeld voor mensen die al een afspraak hebben staan voor een tweede prik. Wie zijn of haar afspraak voor de tweede prik wil verzetten, moet via de landelijke site of het callcenter een nieuwe afspraak maken. Dit kan niet bij de vaccinatielocatie.

Zeven dagen per week

Prikken zonder afspraak kan tot nader order zeven dagen per week van 09.00-19.00 uur op de vaccinatielocaties in Dordrecht en Gorinchem. In Dordrecht is de vaccinatielocatie gevestigd in de sporthal Oranje Wit aan de Nieuwe Noordpolderweg 5, 3312 AD Dordrecht. In Gorinchem in de sporthal de Hoefslag aan de Hoefslag 9a, 4205 NK Gorinchem.

De landelijk website prikkenzonderafspraak geeft een actueel overzicht van alle locaties in Nederland waar je terecht kunt voor een prik zonder afspraak. Vanaf volgende week staan onze locaties daar ook op.

Conform de landelijke roadmap zullen de prikocaties Groot-Ammers en Oud-Beijerland gaan sluiten per maandag 23 augustus. Inwoners die op die datum of later bij een van deze locaties een afspraak hebben, krijgen bericht per sms over een andere locatie.