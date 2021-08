Wandeling langs de molens van Kinderdijk

KINDERDIJK • Op woensdag 25 augustus organiseert GIGA Molenlanden een prachtige wandeling van zo´n 7,5 kilometer langs de molens van werelderfgoed Kinderdijk.

Het vertrek is om 09.30 uur. De wandeling duurt zo’n 1,5 uur. Opgeven is verplicht. Na opgave krijgt men een starttijd te horen. Deelname is gratis. Voor meer informatie of opgeven: GIGA Molenlanden via 06-19992628 of mail naar info@gigamolenlanden.nl.