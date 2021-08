Samen genieten van verrassende themamaaltijden bij Waardeburgh

SLIEDRECHT/REGIO • Sinds deze zomer zijn de themamaaltijden in de restaurants van Waardeburgh weer van start.

Eindelijk kunnen de bezoekers weer gezellig bij elkaar komen om te genieten van verassende maaltijden. In restaurant de SeniJoor (in zorgcentrum Overslydrecht te Sliedrecht) genoten de bezoekers op donderdag 12 augustus van een Italiaanse themamaaltijd.

Themamaaltijden

Twee keer per maand bereiden de koks van de restaurants van Waardeburgh een verrassende themamaaltijd. Het menu staat dan geheel in het teken van een bepaald land, gerecht of seizoen. Bijvoorbeeld Chinees, spareribs of mosselen. De themamaaltijden zijn altijd goed bezocht en erg gezellig.

Wie een keer wil mee eten, is van harte welkom. Kijk voor de locaties, data en menu’s op www.waardeburgh.nl/themamaaltijd of bel met de gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 04 56. De themamaaltijd kost € 15,00. Waardeburghplus-leden betalen € 14,00. Men kan zich van tevoren aanmelden bij de receptie van het betreffende zorgcentrum.