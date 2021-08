Bibliotheken in Molenlanden zoeken vrijwilligers

MOLENLANDEN • Voor verschillende vestigingen in Molenlanden is Bibliotheek AanZet op zoek naar enthousiaste mensen voor leuke vrijwilligersfuncties. Mensen die graag de handen uit de mouwen steken om een ander te helpen, kunnen zich aanmelden via www.debibliotheekaanzet.nl/vrijwilligers.

In Molenlanden is de bibliotheek op zoek naar Uitleenmedewerkers, Bibliotheekvrijwilligers en Taalvrijwilligers. Wie meer thuis in de digitale wereld kan Vrijwilliger Digitale Vaardigheden worden. En wie het leuk vindt om met kinderen om te gaan, kan VoorleesHeld worden. Op www.debibliotheekaanzet.nl/vrijwilligers staat alle informatie over de openstaande vacatures.

Alle vrijwilligers krijgen een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.