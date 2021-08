Klassiekerrally Riverside Car Classic 2021 trekt mooie nieuwe oudjes aan

DORDRECHT/REGIO • De organisatie van de klassiekerrally Riverside Car Classic 2021 is blij met het verloop van de inschrijvingen voor de toertocht, die op 18 september plaatsvindt.

“Met nog drie weken te gaan vóór de inschrijvingstermijn stopt, hopen we 30 inschrijvingen te halen. Ten opzichte van de moeizame start enkele jaren geleden is dat goed. Grappig genoeg zijn het voor ons ten opzichte van 2017 en 2019 allemaal nieuwe oudjes.”

Riverside Car Classic 2021 wordt dit jaar gereden op zaterdag 18 september en hoe meer deelnemers meedoen, hoe mooier het bedrag dat resteert voor de KNRM als het gekozen goede doel voor dit jaar.

Van alles wat

De inschrijving voor oldtimers en youngtimers is nog drie weken open. “Nu al zijn we blij met de verscheidenheid aan auto’s die hebben ingeschreven”, zegt Harry Eskes, één van de organisatoren.

“We hebben van klein tot (heel) groot. Dat betekent in dit geval van ’65-er Morris Mini tot een Rolls Royce Silver Wraith uit 1976. En van een Dodge Sedan uit 1934 tot een Maserati Mexico uit 1968. Kortom, waar de eigenaren gaan genieten van de beide routes en de verzorgde dag, daar kan de liefhebber zijn hart ophalen bij start en finish. De lijst komt binnenkort op de site.”

Start aan de waterkant

“Al die mooie auto’s staan zaterdag 18 september ’s ochtends om 9.00 uur opgesteld naast onze partner Ames aan de Laan van de Verenigde Naties in Dordrecht”, vertelt mede-organisator Stefan de Kreek. “We hebben inschrijvingen uit Ridderkerk, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam tot aan Kaatsheuvel. Maar we hebben nog plek voor een paar auto’s. Doe mee, dan kunnen we een extra mooi bedrag aan het goede doel van dit jaar, de KNRM ZHZ, overhandigen!”

“De klassiekerrally finisht tussen half vier en half vijf op dezelfde locatie. Dus heb je een oldtimer of youngtimer: kom meerijden, ga lekker genieten en steun de KNRM.” Inschrijven kan via de website www.car2business.nl.