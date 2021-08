Fietsroutes langs bronnen en tappunten van drinkwaterbedrijf Oasen

REGIO • Drinkwaterbedrijf Oasen start met fietsroutes in het Groene Hart om te laten zien waar zij haar drinkwater maakt.

Het Groene Hart is een prachtige omgeving om eropuit te trekken. Iedereen kan nu met de mobiele app die te vinden is op www.route.nl op de fiets ontdekken waar het lekkere kraanwater van Oasen vandaan komt. Fiets door de Hollandse landschappen en ontdek het gebied waar de drinkwaterbronnen en het drinkwaterleidingnetwerk liggen van Oasen.

Je komt dan langs de winvelden waar het drinkwaterbedrijf diep onder de grond het oevergrondwater oppompt. Sommige winvelden zijn omgeven door mooie natuurgebieden die Oasen op ecologisch wijze beheert. Je passeert pomp- en zuiveringslocaties waar het drinkwaterbedrijf op duurzame wijze kraanwater maakt en het op de juiste druk houdt. Inwoners van 21 gemeenten in een deel van Zuid-Holland en Utrecht genieten elke dag van dit verse drinkwater.

Routes

In de mobiele app op www.route.nl start Oasen nu met twee fietsroutes van rond de 50 kilometer. Ze zijn bewegwijzerd door fietsknooppunten. Eén route loopt door Schoonhoven en Krimpen aan de Lek en de tweede loopt door de omgeving van Koudekerk aan de Rijn en Alpen aan den Rijn. Uiteraard is iedereen vrij de route zelf in te korten of uit te breiden.

In de loop van het jaar zullen hier nog fiets- en wandelroutes bijkomen. Download de app Route.nl en ga naar de startpagina van Oasen. De gratis app navigeert je langs de knooppunten en de locaties van Oasen. Sla de routes op bij je favorieten.

Tappunten

Neem zeker je bidon mee en les onderweg je dorst bij een van de 75 openbare drinkwatertappunten. Met deze tappunten wil Oasen het hergebruik van flessen en bidons stimuleren en de plastic afvalberg van flesjes verminderen. Behalve positief voor het milieu is het duurzame water uit het tappunt natuurlijk ook een gezonde dorstlesser.

Meer informatie over Oasen is te vinden op www.oasen.nl/nieuws/fietsroutes-langs-bronnen-en-drinkwatertappunten-oasen.