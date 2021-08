Open repetities van Praise Him in Dordrecht

DORDRECHT • Gospelkoor Praise Him verzorgt op donderdag 19 augustus een open repetitie.

Zangers en zangeressen worden uitgenodigd om als gastlid, samen met de leden, een vernieuwd repertoire, met nummers van Sela en andere prachtige liederen in te studeren. Er wordt dan toegewerkt naar een tweetal concerten met als titel: ‘Een toekomst vol van hoop’.

Het eerste optreden vindt plaats op 13 november in de Maranathakerk te Zwijndrecht en het tweede concert is op 18 december als Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht.

De deelname als gastlid is gratis tot eind september; men kan dan besluiten om lid te worden. Belangstellenden kunnen vanaf 19 augustus tot eind september iedere donderdagavond een kijkje komen nemen.

Onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart wordt iedere donderdag gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur (voorlopig) in de Grote Kerk te Dordrecht. Voor meer informatie: info@praisehim.nl, www.praise him.nl of 06-20444031.