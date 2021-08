Hoe kun je een betonvloer gieten?

Het storten van een nieuwe betonvloer is niet alleen een klus voor de bouwers, je kunt dit namelijk ook prima zelf doen. Natuurlijk gaat hier wel meer tijd en werk in zitten, waardoor veel mensen er alsnog voor kiezen om specialisten in te huren voor de gietvloer . Toch hoeft dit niet beslist, je kunt namelijk ook prima zelf een vloer van beton gieten in je woning.

Tegenwoordig is zo’n betonvloer natuurlijk mateloos populair, zeker in combinatie met beton cire . Als jij dit ook in je huis wilt dan kun je de onderstaande tips toepassen.

Voorbereiding

Voordat je een betonvloer kunt gieten in je huis, zijn er verschillende belangrijke voorbereidingsfasen die moeten worden uitgevoerd:

• Ervan uitgaande dat de hardcore of meer algemeen een Type 1-vloerafdichting al aanwezig is, moet deze goed worden samengedrukt voordat het werk kan worden uitgevoerd.

• Indien er gebruik is gemaakt van hardcore, zal daarna zandblinding moeten plaatsvinden hoewel dit niet nodig is als er een Type 1 vloerafdichting is gebruikt. Hierbij wordt bouwzand in het gebied waar de plaat wordt gestort, geschept, voordat deze wordt verdeeld en afgevlakt. Een touwtje of laserwaterpas is handig om de niveaus in dit stadium goed te krijgen. Het zand zal eventuele oneffenheden en holtes opvullen en een dikte van ongeveer 50 mm is gebruikelijk als het zand eenmaal is aangedrukt.

• Vervolgens gaat het dampdichte membraan (DPM) naar beneden. Diktes van DPM’s variëren, maar 1.200 gauge is een veel voorkomende dikte. Het verdient de voorkeur om het gebied waaraan wordt gewerkt te bedekken met slechts één grote plaat, maar in gevallen waar meer dan één plaat nodig is, moeten de verbindingen elkaar minimaal 150 mm overlappen en worden afgedicht om te voorkomen dat er vocht door de nieuwe betonplaat komt. De randen van de DPM zullen langs de muren gaan en over de bakstenen muren wikkelen, en uiteindelijk onder de volgende laag stenen zitten, hoewel het voorlopig op zijn plaats zit met een baksteen hier en daar.

• Vervolgens komt het beton, hoewel de isolatieplaten soms op dit punt worden gelegd. Als je woning maar erg klein is, kun je overwegen om deze zelf in te graven omdat deze gemengd is. Dit is echter een arbeids- en tijdsintensieve oefening. De andere opties zijn om het rechtstreeks uit de vrachtwagen te laten storten, als toegang geen probleem is. De voorkeursoptie, echter, die tijd en moeite bespaart en een beetje extra kost, is om stortklaar beton direct op zijn plaats te laten pompen. Je moet dan minimaal drie dagen wachten om het te laten uitharden.

Stappenplan

Nadat de voorbereidingen gedaan zijn, kan de betonvloer gegoten worden in je woning. Dit kun je doen met de onderstaande stappen:

1. Hardcore of een Type 1 vloerafdichting wordt verdicht met behulp van een klopplaat.

2. Indien nodig zal zandverblinding plaatsvinden.

3. Er wordt een vochtwerend membraan geplaatst.

4. Beton wordt gegoten en uitgehard gedurende minimaal drie dagen.

5. Isolatie wordt vervolgens aangebracht.

6. Indien nodig worden ook vloerverwarmingsbuizen aangebracht.

7. Een laatste dekvloer wordt aangebracht, dit moet je een week laten uitharden.