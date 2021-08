LEXMOND • Op zaterdag 18 september organiseert MMV een Lekwandeling tussen Lexmond en Vianen

Voorafgaand aan de wandeling, waarbij een boswachter aanwezig is, is er een workshop ‘Gezonde fruittaartjes maken’. De wandeling duurt ongeveer 70 minuten. Hierna kan men genieten van koffie of thee en de zelfgemaakte taartjes op basis van Moerman en NTTT-proof.

De ontvangst is van 13:00 tot 13:15 uur aan de Achthoven 72 te Lexmond (met de bus bereikbaar).

De workshop duurt ongeveer een 15 minuten en aansluitend is de wandeling. De middag eindigt om ongeveer 16:00 uur. Aanmelden kan via cb@mmv.nl. De kosten bedragen € 7,50 (€ 5,00 voor leden), ter plaatse contant te voldoen.

MMV is een vereniging die zich inzet voor complementaire therapie bij kanker. Zij ondersteunen kankerpatiënten die hun ziekzijn op een natuurlijke wijze willen ondersteunen. Via de website mmv.nl en het magazine Uitzicht wordt veel kennis achtergrondinformatie en voedingsadviezen gedeeld.

Vrijwilligers binnen deze vereniging organiseren deze MMV-wandeling.