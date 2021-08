Hoe kies je een hond?

We weten allemaal dat er veel verschillende hondenrassen zijn. Maar wist je dat er naast de Labrador, de Herder en de Poedel nog 340 andere rassen bestaan? Hoe kies je daaruit dan de hond die bij jou past? Kiezen voor het koppie dat jou het liefst aankijkt, is namelijk niet altijd een succes.

Een hond moet bij je passen. Bij jouw als persoon maar ook bij jouw situatie. Ben je gek op een grote hond maar woon je in een appartement, dan doe je daar je hond echt geen plezier mee. Ook als je regelmatig weg bent, is het verstandig om een hond te zoeken die geen last heeft van verlatingsangst en maar een ras dat het niet erg vind om af en toe even alleen te zijn.

Hoe maak je een lijstje?

Je hebt vast wel eens gehoord dat een hond op zijn baasje lijkt of het baasje op de hond. Dat komt omdat er bepaalde eigenschappen aanwezig moeten zijn om de beste match te maken. Je lijstje starten met welke kenmerken jij graag in je hond wil zien, is een goed uitgangspunt. Wil je een vriendelijke gastvrije hond of een echte waakhond? Zoek je een actieve hond waarmee je kunt gaan sporten of wil je juist een hele rustige hond. En ook de vacht van je viervoeter heeft een rol in het verhaal. Zijn er allergieën en hoe sta je tegenover het dagelijks borstelen van je hond?

Dat je een voorkeur hebt voor een bepaald soort hond of juist een bepaald ras niet zo aardig of mooi vindt, begrijpen we. Toch is er meer nodig dan dat lieve koppie of dat knuffelige uiterlijk. Kijk maar naar de Shiba Inu die een voorbeeld is van het feit dat het uiterlijk niet alles verraad over het karakter. De Shiba ziet er uit als een teddybeer, toch is dit geen knuffelhondje. Deze hond is eerder heel levendig en heeft een heel eigen willetje. Ook kan hij niet zo goed delen en als baasje moet je ook bereid zijn je aan te passen aan zijn wensen. Een heerlijk hond hoor, maar je moet er wel geschikt voorzijn.

Het voordeel van een kruising

De laatste jaren zijn er heel wat kruisingen van rassen bijgekomen. Dat komt onder andere doordat een kruising vaak de leuke eigenschappen van beide rassen bezit. Denk maar aan de populaire Labradoodle. Deze kruising tussen een Poedel en een Labrador Retriever heeft het intelligente van beide, het super sociale van de Labrador en de niet verharende krullenvacht van de poedel.

Ook de Maltipoo is een geweldige kruising. Dit keer zijn de ouders de Mini Poedel en de Maltezer. Gezamenlijk zorgt dit voor een schattige uiterlijk en een speels en vriendelijk karakter. Dit hondje is slim en vaak een echte allemansvriend. Het ras is goed te trainen en ideaal als je nog niet zoveel ervaring hebt of niet zo heel veel ruimte.

Wil je een actieve kleinere hond dan is de Cockapoo het onderzoeken waard. Deze kruising van een Cocker Spaniels en Poedel maakt dat de hond intelligent en loyaal is en gek op aandacht. Deze viervoeter is wel graag bezig want hij zit echt boordevol energie. Daardoor moet je er dus rekening mee houden dat je hem minimaal twee keer per dag een half uur bewegen is dan ook geen luxe voor deze hond.