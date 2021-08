Doe Mee benieuwd naar vaccinatiegraad voor Covid19 in Molenlanden

MOLENLANDEN • Nu de GGD de priklocatie in Groot-Ammers gaat sluiten, is Doe Mee Molenlanden benieuwd hoe het staat met de vaccinatiebereidheid en de inentingsgraad.

In het Rijksvaccinatieprogramma scoren delen van Molenlanden ver beneden het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt de vaccinatiebereidheid voor Covid19 op ongeveer 90%. Doe Mee is benieuwd hoe dat zit met Covid19 in Molenlanden; hoeveel mensen er gevaccineerd zijn en of dat volledig is gebeurd.

Ook wil de partij weten wat de gemeente eraan doet om de vaccinatiebereidheid en de inentingsgraad te optimaliseren en ten slotte is de partij benieuwd naar het effect dat de gemeente verwacht op de inentingsgraad nu de priklocatie in Groot-Ammers gesloten wordt.

De vragen zijn op 9 augustus ingediend bij het gemeentebestuur. Meestal duurt het enkele dagen tot enkele weken voordat er antwoord gegeven wordt.