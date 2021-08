Marcel van de Vijver wint maandprijs bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Marcel van de Vijver heeft de mooiste foto van de maand juli gemaakt bij Fotoclub Molenwaard.

Het thema voor deze maand was vrij. De foto van Marcel is genomen tijdens het omhoog vijzelen vóór het positioneren van de nieuwe (tijdelijke) Suurhoffbrug over het Hartelkanaal vlak bij de Maasvlakte.