Storm van klachten over groenbeheer Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van Vijfheerenlanden klagen steen en been over het gemeentelijke groenonderhoud.

“Onkruid staat soms wel 50 centimeter hoog, langs sloten wordt soms wel en dan weer stukken niet gemaaid. Het lijkt hier wel een jungle”, luidt een reactie op Facebook van een bewoner uit Leerdam-West.

“Het is echt niet normaal”, zegt een andere bewoner. “Heggen worden schuin afgesnoeid, takken liggen na een week nog op straat.”

Ook zijn er klachten dat bij het maaien hele stroken gras met wortel en al uit de grond zijn getrokken. “Dus uhhh biodiversiteit? Die bij of vlinder zoekt zich rot naar een blommetje. Zelf de wormen die moeten zorgen voor een goed en gezond wortelstelsel ten behoeven zochten naarstig nieuw onderdak. Het zou om te gillen zijn als het niet zo verdrietig was.”

Nul op rekest

In het nieuwe dorp Hoef en Haag vlakbij Vianen is het al niet veel beter. “We zijn al anderhalf jaar bezig met de gemeente om ons hofje in Hoef en Haag netjes te krijgen. We krijgen nul op het rekest”, zegt bewoner Ronnie van den Heuvel. “Het is werkelijk een schande hoe het in de nieuwe wijk er bij ligt. Grasveld zit vol met onkruid van 70 tot 100 centimeter hoog. We worden door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd.

Ook vanuit de voormalige gemeente Zederik komen reacties. “Waar onze straten, pleinen en waterpartijen al zeker 40 jaar door de zelfstandige gemeenten tot in de puntjes werden onderhouden, daar groeien de waterpartijen vol en de slabladen komen nu dóór de straatstenen omhoog”, schrijft Meerkerker Kooijman deze week in een ingezonden brief.

Biodiversiteit

Het nieuwe groenbeleid is veel meer dan vroeger gericht op biodiversiteit. “We maaien in Vijfheerenlanden met oog voor planten en dieren”, zegt Karin van Londen, strategisch communicatieadviseur bij de gemeente. “Waar het kan, laten we het gras lang. Denk hierbij aan gras rond een boomstam, om te voorkomen dat de boom beschadigt.”

De bermen worden volgens Van Londen in principe alleen 1,5 meter uit de kant gemaaid, om de rest van het groen en de bloemen te laten groeien voor vogels en insecten. Gazons en niet te schuine taluds worden kort gemaaid.

“Daar blijft het gras een dag of tien liggen om te drogen”, zegt Karin van Londen. “Daarna wordt het opgeruimd. Het mooie is dat kleine diertjes dan de tijd hebben om een ander plekje te zoeken.”

Groeizaam weer

Er is de laatste tijd volgens Van Londen veel te doen geweest rondom het maaien. “We hebben van inwoners opmerkingen gekregen over het hoge gras. Dat heeft te maken met het vochtige, groeizame weer, waardoor het eigenlijk niet bij te benen was. De aannemer, die in opdracht van de gemeente het maaien uitvoert, heeft de afgelopen weken extra gewerkt om het maaien bij te houden en daarmee een inhaalslag gemaakt.”