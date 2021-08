VHL Lokaal wil na zomerreces debat over huisvesting arbeidsmigranten

VIJFHEERENLANDEN • Als het aan de fractie van VHL Lokaal ligt, buigt de commissie RVE zich na het zomerreces over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente.

De fractie is niet tevreden over de Raadsinformatiebrief (RIB) over dit onderwerp die B&W vorige maand naar de raad stuurde en wil daarom op dinsdag 14 september hierover in debat. Pijnpunt voor VHL Lokaal is dat het ‘beleidskader huisvesting arbeidsmigranten’ pas na de zomer op tafel ligt.

“Al een aantal keren heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten”, schrijft Teus Meijdam. Hij wijst er op dat zijn fractie twee jaar geleden samen met de SGP een motie indiende, waarin het college werd gevraagd snel aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de problemen én mogelijke oplossingen. “De motie werd met algemene stemmen aangenomen, de raad onderkende de problemen en fracties drongen er bij B&W op aan om maatregelen te nemen”, schrijft Meijdam.

In maart van dit jaar kwam het onderwerp opnieuw op de agenda, wéér op initiatief van VHL Lokaal. Dit gebeurde naar aanleiding van een brief over de Schaiksehof 2 in Leerdam. De eigenaar van het pand – naast Family Fit Muslu – probeerde vergeefs een vergunning te krijgen om in het al elf jaar leegstaande gebouw logies voor arbeidsmigranten te realiseren. De eigenaar wil daar tenminste zestig slaapplaatsen – met een beheerder – voor arbeidsmigranten vestigen, maar kreeg van de gemeente hiervoor geen toestemming.

Alle fracties drongen er bij B&W op aan deze kwestie voortvarend op te pakken, met creatieve oplossingen te komen en zo snel mogelijk een ‘afwegingskader’ te presenteren, zodat er spijkers met koppen kunnen worden geslagen.

Nieuw beleid

Namens het college benadrukte wethouder Marcel Verweij toen dat er wel degelijk stappen worden gezet. Zo zijn er met de fruittelers zaken geregeld en is er ook overleg met andere sectoren. Het grote probleem was volgens Verweij dat Vijfheerenlanden nog te maken heeft met de kaders van de oude gemeenten en er nieuw beleid nodig is om echt aan de slag te gaan. Dat was ook de reden dat er geen groen licht werd gegeven voor de plannen aan de Schaikseweg.

“Volgens het oude beleid van Leerdam zijn dit soort activiteiten daar niet toegestaan. U kunt niet van ons vragen dat we besluiten nemen die buiten het vastgestelde beleid vallen. We zetten stappen, proberen creatief mee te denken, maar dat is de klem waarin we zitten”, zei de wethouder afgelopen voorjaar.

Daar had de plaatselijke politiek begrip voor, zodat de fracties akkoord gingen met de toezegging dat B&W er alles aan zouden doen om het nieuwe beleid nog voor de zomer te presenteren en dan meteen te kijken naar de verzoeken die binnen zijn gekomen. Inmiddels blijkt die toezegging niet haalbaar: pas na de zomervakantie wordt het nieuwe beleidskader aan de raad aangeboden.

“Het proces heeft vertraging opgelopen, omdat de uitkomsten van het onderzoek ‘Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten’ later gepresenteerd werd dan verwacht”, schrijft het college in de RIB. B&W vonden het belangrijk om de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het nieuwe beleidskader. Ook andere recente ontwikkelingen worden in dat kader verwerkt. Bovendien is de gemeente op zoek naar locaties in VHL waar kleine aantallen arbeidsmigranten of statushouders gehuisvest kunnen worden. Die locaties worden aan de raad gepresenteerd zodra er gesproken wordt over de huisvesting van de arbeidsmigranten.

Zere been

De vertraging is tegen het zere been van VHL Lokaal. “Uit onderzoeken blijkt dat de problemen toenemen en actie op korte termijn nodig is. Ook landelijk gezien wordt steeds meer aangedrongen op actie vanuit de gemeenten”, aldus Meijdam die constateert dat omliggende gemeenten inmiddels beleidsplannen hebben en druk doende zijn om arbeidsmigranten te huisvesten. “Nu ons beleidsplan later verschijnt en er eerst een inventarisatie nodig is van mogelijk beschikbare locaties treedt er weer onnodige vertraging op.”

Meijdam keert zich faliekant tegen het uitstel. “Het probleem is bekend en er zijn al locaties aangeboden voor de huisvesting van arbeidsmigranten.” Vandaar dat VHL Lokaal de andere fracties vraagt of er wel gewacht moet worden op het beleidskader. “Of is het zoeken naar locaties zo belangrijk en noodzakelijk dat we nu gewoon aan de slag moeten gaan met de Schaiksehof?”, oppert Meijdam, die dan ook nog eens wil kijken naar de Tuijnmanweg in Vianen.

Eind maart maakte het college bekend dat er geen medewerking wordt verleend aan het verzoek om 228 asielzoekers, arbeidsmigranten en spoedzoekers te huisvesten in het gebouw aan de Tuijnmanweg 2-6 op bedrijventerrein De Hagen. Die locatie kwam in beeld toen B&W op verzoek van het COA op zoek gingen naar opvanglocaties voor asielzoekers. Volgens onderzoek woonden er in 2019 660 arbeidsmigranten in VHl, het aantal arbeidsmigranten dat hier werkt, steeg van 480 in 2010 naar 1620 in 2019.