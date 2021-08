Vakantie Bijbel Week in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Ook dit jaar wordt er in Nieuw-Lekkerland Vakantie Bijbel Week (VBW) gehouden voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze week wordt gehouden in de laatste schoolweek, van 23 tot 27 augustus.

Ook in Onder de Wiek aan de Torenmolen 1 is er VBW. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn daar welkom. Op maandag, dinsdag en donderdag is het programma van 09.45 tot 12.00 uur. Vrijdag is er vanaf 09.45 uur een vossenjacht. Voor de tieners is er een apart programma in een tent achter het gebouw met op donderdag een leuke zeskamp. Kinderen die mee willen doen met de zeskamp moeten met de fiets komen. Vrijdagavond is er een afsluitingsavond van 19.00 tot 20.00 uur. In verband met corona zijn daar dit jaar alleen kinderen welkom.

VBW wijk Middelweg

‘Hallo, contact!’ is het thema van deze week in de wijk Middelweg. Maandagavond om 19.00 uur is de start op het schoolplein van de Wegwijzer. Dinsdag tot en met vrijdag wordt er VBW gehouden van 09.15 tot 11.45 uur in school De Wegwijzer (4 tot 6 jaar) en in de Rehobothkerk (7 tot 12 jaar). Elke ochtend wordt er begonnen met zingen, sketch en een bijbelverhaal, daarna is er een buitenactiviteit, zoals een speurtocht, challenges, vossenjacht. Ook voor de tieners hebben we een leuk en uitdagend programma, zorg dat je erbij bent!

Marcel en Lydia Zimmer

rijdagavond wordt de week afgesloten met een kinderconcert van Marcel en Lydia Zimmer. Op zondagochtend 29 augustus is er om 10 uur een themadienst in de Rehobothkerk.

Woensdagavond wordt er voor de jeugd van 12+ en volwassenen een volleybaltoernooi gehouden in Kinderdijk.

Wie niet wachten tot de laatste week van de zomervakantie, kan alvast meedoen met de wedstrijd om iets creatiefs te maken over het thema ‘Hallo, contact!’. Een foto daarvan kan gestuurd worden naar info@vbw-nieuwlekkerland.nl. Kijk voor alle informatie op: www.vbw-nieuwlekkerland.nl.