500e elektronische sleutel bij de Symbioseboeren in Noordeloos

NOORDELOOS • Op zaterdag 7 augustus is de 500e elektronische sleutel uitgereikt aan Michelle Verhoog uit Arkel.

Dit wilden de Symbioseboeren niet ongemerkt voorbij laten gaan en de nieuwe klant ontving uit handen van Bas en Rita de Jong uit Noordeloos een prachtige geschenkdoos met producten uit de winkel.

Met de elektronische sleutel op zak kan iedereen altijd van maandag tot en met zaterdag de Symbiosewinkel binnen stappen en de heerlijkste biologische en duurzaam geteelde producten kopen rechtstreeks van de boeren uit Noordeloos.

Bij Symbiose kan men terecht voor fruit, groenten, kaas, eieren , vlees, wijn en sappen. De lekkerste basis ingrediënten voor een heerlijke maaltijd.

Wie ook een elektronische sleutel of gewoon eens een keertje langs wil komen, kan op zaterdagmorgen tussen 10.30 en 12.30 langskomen. Dan is altijd iemand aanwezig om alles te vertellen over de heerlijke producten en uitleg te geven over de winkel en de aangesloten boerderijen.

Ook is er een mooie Symbiose wandelroute die langs alle deelnemende bedrijven loopt en waarbij men kan genieten van de prachtige polder.