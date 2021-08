Weekendafsluitingen voor verbreding A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht

PAPENDRECHT • Voor het afronden van de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staan twee weekendafsluitingen richting Gorinchem gepland.

Deze zijn van vrijdag 13 augustus 22.00 uur tot maandag 16 augustus 05.00 uur en van vrijdag 20 augustus 22.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur. De A15 richting Gorinchem is dan afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en oprit (25) Sliedrecht-Oost.

Tijdens deze twee weekendafsluitingen wordt verkeer richting Gorinchem bij knooppunt Ridderkerk-Zuid omgeleid via de A20, A12, A2 en A27; of de A16, A59 en A27. Weggebruikers moeten rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Verkeer in de omgeving wordt ter plaatse omgeleid. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Vervoer met gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via de A20, A12, A2 en de A27. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

In overleg met de wegbeheerders in de regio worden de verkeerslichten op de drukste routes tijdens de weekendafsluitingen tijdelijk aangepast voor een betere doorstroming.

De planning kan wijzigingen door onvoorziene omstandigheden. Zie www.n3werkzaamheden.nl voor actuele informatie over deze werkzaamheden, de afsluitingen en omleidingen.

Structurele files

Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met één rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.

Tijdens de afgelopen twee weekendafsluitingen is de extra rijstrook tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 aangelegd en is dit deel van de A15 (richting Rotterdam) voorzien van nieuw asfalt. De nieuwe rijstrook, een zogeheten weefvak met vluchtstrook, is nog niet open voor verkeer. Komende weken worden er nog werkzaamheden verricht, onder meer aan de portalen en de signalering.

Tussen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost (richting Gorinchem) legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt hierbij te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan als nu en houden dezelfde hoogte.