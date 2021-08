De juiste adembescherming voor iedere situatie

Voor een groot aantal beroepsgroepen is adembescherming essentieel om op een verantwoorde manier te werken. Via een vast normeringssysteem hamert de Europese Unie op het gebruik van dit persoonlijke beschermingsmiddel (PBM).

Zorg voor een veilige werkomgeving en voorzie jezelf en medewerkers van de juiste uitrusting om de luchtwegen te beschermen.

Schadelijke lucht inademen gebeurt grotendeels ongemerkt

Het belang van adembescherming wordt helaas weleens onderschat. Dat komt onder andere omdat je vaak niet in de gaten hebt dat je schadelijke lucht inademt. Bovendien merk je het effect op je gezondheid pas op de lange termijn. Juist daarom is het extra belangrijk om adembescherming goed op orde te hebben. Daarbovenop hebben de consequenties ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Eenvoudige bescherming van de luchtwegen dankzij een stofmasker

De meest eenvoudige manier om jezelf tegen schadelijke invloeden te beschermen is met een stofmasker. Zoals de naam aangeeft levert zo’n beschermingsmiddel geen volwaardige bescherming tegen alle potentiële boosdoeners in de lucht. Bij blootstelling aan onder andere chemische en biologische deeltjes is een halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker het aangewezen persoonlijke beschermingsmiddel. Dergelijke maskers zijn te koop, maar het is eveneens mogelijk om ze te huren.

Een halfgelaatsmasker werkt met een speciale filter

Halfgelaat houdt in dat de neus en mond achter het masker zitten. Middels een speciale filter worden bepaalde schadelijke deeltjes uit de lucht gehaald zodat je deze niet inademt. In een aantal varianten zitten zelfs twee filters voor nog betere bescherming. Welke je precies nodig hebt is afhankelijk van de omgeving waarin je werkt. Raadpleeg daarom altijd een veiligheidsexpert voordat je aan de slag gaat in een ruimte waar de lucht mogelijk verontreinigd is.

Nog meer bescherming dankzij een volgelaatsmasker

Er zijn gevallen waarin een halfgelaatsmasker niet meer voldoende is. De volgende stap is het gebruik van een volgelaatsmasker. Zoals de naam aangeeft wordt niet alleen de neus en mond bedekt, maar ook de rest van het gezicht. Het is met name belangrijk dat de ogen afgesloten zijn van de omgeving. Bij volgelaatsmaskers is er vaak sprake van een onafhankelijk luchttoevoer. Dat houdt in dat je niet gezuiverde lucht uit de omgeving inademt. In plaats daarvan word je van zuurstof voorzien dankzij een gesloten systeem met flessen of compressors.

Ga voor optimale veiligheid en kies betrouwbare adembescherming.