Voordelen van schilderen

Kunst beïnvloedt de samenleving door het veranderen van meningen, het bijbrengen van waarden en het vertalen van ervaringen in ruimte en tijd. Onderzoek heeft aangetoond dat kunst het fundamentele zelfgevoel beïnvloedt. Schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, literatuur en andere kunsten worden vaak beschouwd als de bewaarplaats van het collectieve geheugen van een samenleving.

Regelmatige lichaamsbeweging en gezond eten zijn bekende manieren om succesvol oud te worden, maar ook het hebben van een creatieve hobby, zoals schilderen, houdt je geest sterk en kan je algehele kwaliteit van leven verbeteren.

Bevordert stressverlichting

Psychische problemen en stress of hoge angst gaan vaak samen. Het vinden van een emotionele bevrijding, zoals schilderen, stelt de geest van een persoon in staat om te ontspannen en alle problemen die bijdragen aan een hoog stressniveau los te laten. Wanneer mensen iets moois creëren door te schilderen, stimuleren ze de creatieve geest en verlichten ze de mentale belasting. Een laag stressniveau leidt tot een gelukkiger, gezondere levensstijl en helpt de algehele geestelijke gezondheid te verbeteren.

Versterkt het geheugen

Schilderen verscherpt de geest door middel van conceptuele visualisatie en implementatie, en verbetert bovendien het geheugen. Mensen die creatieve mogelijkheden gebruiken, zoals schrijven, schilderen en tekenen, hebben minder kans op het ontwikkelen van geheugenverliesziekten als ze ouder worden. Omdat een kunstenaar conceptueel denkt om meerdere oplossingen tot leven te brengen tijdens het schilderen, gebruiken ze kritische denkvaardigheden. Tijdens het proces kan wat een kunstenaar zich voorstelt evolueren als gevolg van kleurbeperkingen of onverwachte resultaten die optreden tijdens artistieke implementatie. Het vinden van de oplossing helpt bij het opbouwen van belangrijke probleemoplossende vaardigheden. Buiten de kaders denken wordt een tweede natuur voor een schilder. Motorische vaardigheden zoals het hanteren van een penseel vergroten de mobiliteit in de handen en vingers. De fijne motoriek die een schilder ontwikkelt, helpt bij het creëren van mentale snelkoppelingen die het brein in het dagelijks leven implementeert.

Cultiveert emotionele groei

Emoties loslaten door middel van kunstwerken is voor veel schilders een nuttige ervaring. Als een kunstenaar zijn emoties uitstort via zijn kunstwerken, kunnen ze ook factoren evalueren en begrijpen die bijdragen aan verschillende stemmingen. Experimenteren met verschillende schildervormen helpt een kunstenaar te begrijpen wat gevoelens oproept zoals geluk, verdriet, liefde of woede. Schilderen is vaak een vorm van genezing door abstracte emotionele expressie.