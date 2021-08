Botenbeurs Gorinchem opnieuw geannuleerd

GORINCHEM • De organisatie achter de Botenbeurs Gorinchem heeft het moeilijke besluit moeten nemen om het evenement voor de tweede keer op rij te annuleren wegens corona.

Met vertrouwen werden dit voorjaar de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de Botenbeurs. De Botenbeurs zou dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 en zaterdag 25 september.

Door de huidige coronamaatregelen en het ontbreken van versoepelingen op korte termijn voor een doorstroomevenement als de Botenbeurs, hebben de organisatoren moeten besluiten het evenement te moeten cancelen.

Het eerstvolgende evenement in de Lingehaven is de Open Havendag op zaterdag 14 mei 2022. De Botenbeurs van Gorinchem zal in 2022 plaatsvinden op vrijdag 23 en zaterdag 24 september.