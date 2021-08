Stadswandeling in Nieuwpoort en rondleiding langs expositie ‘Linie van Boven’

NIEUWPOORT • In Nieuwpoort is in juli en augustus 2021 de buitenexpositie Linie van Boven te zien. De vestingsteden, forten, dijken en sluizen van de Oude Hollandse Waterlinie zijn op fraaie wijze vanuit de lucht in beeld gebracht en te zien op grote panelen bij ’t Hooft aan de Lek.

De Oude Hollandse Waterlinie werd in 1672 bedacht en in gebruik genomen tijdens de oorlog tussen Frankrijk en de Verenigde Nederlanden. Dit leidde tot de aanleg van talloze nieuwe verdedigingswerken langs de grenzen van de provincie Holland; de vesting Nieuwpoort is hiervan een van de best bewaarde voorbeelden.

Ter afsluiting van de buitenexpositie wordt op zaterdag 28 augustus de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie toegelicht tijdens een rondleiding langs de panelen. Na een arrangement met eventueel een lunch in de prachtige binnentuin van het historische Arsenaal is er een wandeling langs de historische gebouwen, stadswallen en dijken in en rond de vesting onder leiding van een stadsgids.

Het arrangement wordt georganiseerd door Stichting Liniebreed Ondernemen in samenwerking met Historische Kring Nieuwpoort en Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

De arrangementen met en zonder lunch starten om 10.30 of 11.00 uur. Voor meer informatie of aanmelding: Marianne van Drenth via ma-v@live.nl of 06-12051036. Het arrangement zonder lunch kost 10 euro en het arrangement met lunch 15 euro.