Soroptimistenclub succesvol met zomerverkoopactie

ARKEL • De Soroptimistclubs bestaan honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de afdeling Merwekring een succesvolle verkoopactie van heerlijk gevulde flessen georganiseerd. In samenwerking met De Fruitmotor en met Wijnhandel Ouwerkerk wist de club met deze zomerse actie het mooie bedrag van ruim 2100 euro bij elkaar te krijgen.

Dit bedrag is bedoeld als bijdrage aan de wereldwijd georganiseerde actie ‘Planting trees for a brilliant future’. Bij deze actie gaat het om de instandhouding van een leefbaar landschap met name met monumentale bomen. Voor dit doel is gekozen omdat dit linkt met het feit dat honderd jaar terug in Oakland, California, de eerste Soroptimistclub werd opgericht. Deze pioniers beschermden toen de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park. De grote oude bomen zouden worden gekapt. De club lobbyde bij de overheid, kreeg de steun van het publiek en dit leidde ertoe dat een groot deel van het bos beschermd werd en nog steeds bestaat.

De wijnen van Wijnhandel Ouwerkerk uit Arkel behoeven hier geen nadere uitleg, hoewel hun bijdrage aan deze actie vooral was gericht op rosé en prosecco. De Fruitmotor is minder bekend. Dit bedrijf maakt cider en appelsprankel. Heerlijke producten van eigenwijze appels. Krenkelaars, worden die genoemd. Uitstekende appels, maar net niet mooi genoeg voor de verwende consument. Wel prima geschikt voor de producten die De Fruitmotor er van maakt. Dit bedrijf streeft overigens ook een goed doel na: de wereld mooier maken en de schoonheid van natuur en landschap herstellen.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub voor vakvrouwen. De club zet zich vooral in voor posi-tie verbetering van vrouwen en kinderen. Zij maakt deel uit van de Unie voor Soroptimistclubs in Ne-derland, Suriname en Curaçao en heeft ruim 3400 leden verdeeld over 101 clubs. Wereldwijd zijn er 90.000 vrouwen in 124 landen Soroptimist.