Scootmobieltochten in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op woensdag 1 september organiseert Scootmobiel Plezier samen met GIGA- en Welzijn Molenlanden scootmobieltochten vanuit twee locaties in de gemeente Molenlanden. Er is een startlocatie vanuit zowel Giessenburg als Nieuw-Lekkerland.

Als een partner mee wil fietsen, is dat mogelijk. De tocht is zo’n 25 km. De middag start om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.30 uur. Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelding: info@scootmobielplezier.nl of 0184-654927.