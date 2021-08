Openstelling Dieselgemalen in de Alblasserwaard

REGIO • Vanaf zaterdag 14 augustus zijn twee historische dieselgemalen met unieke motoren in de Alblasserwaard voor het publiek geopend.

Het betreft het Dieselgemaal Polder Sliedrecht aan de Abbekesdoel 93a te Bleskensgraaf en Dieselgemaal Over- en Neder-Slingeland aan de Postkade in Giessenburg. De openstelling is van 10.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de openstelling zullen de heel oude dieselmotoren in de prachtige gebouwen ook in werking te zien zijn. Het is aan te bevelen een rondje langs deze gemalen te rijden. Meer informatie is te vinden op www.gemalenalblasserwaardvijfheerenlanden.nl.