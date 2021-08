‘Uw trouw zal nooit vergaan’ derde cd organist Bart Kruithof (18) uit Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Onlangs is de derde cd uitgekomen van Bart Kruithof (18) uit Nieuw-Lekkerland.

De titel is ‘Uw trouw zal nooit vergaan’, naar aanleiding van Psalm 93: 4 (berijmd). De cd is opgenomen op het Van Dam-orgel in de Immanuëlkerk te Wageningen. Bart Kruithof speelde daar improvisaties over en koralen van een aantal psalmen en het Gebed des Heeren.

De cd kost 12,50 euro en is te bestellen via bartkruithof.BK@gmail.com. Een deel van de opbrengst komt ten goede van het Deputaatschap Bijzondere Noden.