SZOS houdt sponsorfietstocht in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

ALBLASSERWAARD • SZOS (Stichting Zendingsondersteuning Suriname) houdt zaterdag 11 september de derde editie van de jaarlijkse sponsorfietstocht door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Deelnemers zetten zich in voor Bijbelschool Weejo, waar ouderlingen van de Trio- en Wayanastam toegerust worden voor hun taak als voorganger in de gemeente. Er zijn verschillende routes, zowel op de weg als off-road.

Voor de fietsers op de weg zijn vier routes uitgezet die voeren langs de molens en waterrijke polders van de streek. Deelnemers aan de langste route krijgen er een stukje Krimpenerwaard bij. Het startpunt is in Leerbroek (nabij Leerdam). Er zijn routes van 55, 80, 115 of 155 kilometer. De routes kunnen zowel met de racefiets als de stadfiets worden gereden en ook elektrische fietsen zijn welkom.

Sponsors

Deelnemers halen in hun persoonlijke netwerk geld op bij sponsors voor hun deelname, maar wie dat liever niet doet, kan ook voor een bijdrage van minimaal 50 euro meefietsen, individueel of als gezin. Voor alle deelnemers is wat lekkers geregeld voor bij de start en onderweg. Een lunchpakket dient wel zelf te worden meegenomen. Alle routes zijn op papier beschikbaar en als GPX bestand voor navigatiesysteem of-app.

Inschrijven

Wie zich wil inschrijven als deelnemer aan deze actie of een bijdrage wil doen, kan terecht op een speciale projectpagina: supp.to/sponsorfietstocht-bijbelschool-2021. Voor vragen over de actie kan contact worden opgenomen met de SZOS via pr@szos.nl of 06-51329705.