Sociaal team Molenlanden start met lotgenotengroep ‘Verlies kun je delen’

MOLENLANDEN • Sociaal team Molenlanden start vanaf dinsdag 21 september met de lotgenotengroep ‘Verlies kun je delen’. Deelname is gratis.

Deelnemers komen, afhankelijk van de coronamaatregelen, digitaal of fysiek in Ottoland bij elkaar. “We praten dan met elkaar over rouw en verlies”, zegt Wilma van de Hout van het Sociaal team.

“Welke gevoelens spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol, tegen welke praktische zaken loop je aan, hoe kun je er mee omgaan en welke stappen kun je zelf zetten om de draad van het leven weer op te pakken?”

Ottoland

Vanaf dinsdag 21 september zijn er acht bijeenkomsten op: 21 en 28 september, 5, 12 en 26 oktober, 2 en 9 november en 14 december. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zijn de bijeenkomsten in het Regthuys in Ottoland of digitaal via Teams.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 september via het Sociaal Loket: 088 – 751 5100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl.