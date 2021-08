Papendrechts hospice wil meer naamsbekendheid in Molenlanden

• Burgemeester Segers, zijn vrouw Anneke en manager Angelique de Wit merken dat het Papendrechtse hospice in Molenlanden nog te weinig bekend is.

MOLENLANDEN • Hospice De Cirkel in Papendrecht wil meer naamsbekendheid in de gemeente Molenlanden. In Papendrecht weten mensen het ‘bijna thuis-huis’ al goed te vinden, maar vanuit Molenlanden komen nog nauwelijks aanvragen.

Angelique de Wit, manager van het hospice, benadrukt dat het hospice er is voor alle bewoners van de Alblasserwaard, met name uit het westelijk deel. “Iedereen is van harte welkom te bellen voor een kennismakingsafspraak” aldus Angelique. “Als het thuis niet meer kan is ons ‘bijna thuis-huis’ een mooi alternatief.”

Aanmelden patiënten

Huisartsen en thuiszorgorganisaties kunnen patiënten aanmelden. De Wit: “Dat kun je overigens ook zelf doen. Iedereen die niet lang meer te leven heeft, kan zich op onze wachtlijst laten plaatsen. Wij zullen er samen met de vrijwilligers alles aan doen om de laatste levensfase van mensen zo comfortabel mogelijk te maken.”

Bezoek burgemeester

Op maandag 2 augustus brachten burgemeester Theo Segers van Molenlanden en zijn vrouw Anneke een bezoek aan het hospice. Hij draagt graag bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van het hospice, zei hij.

Laatste samenkomst

De eerste officiële handeling die Segers op 13 maart 2020 met zijn collega burgemeesters uit de Alblasserwaard verrichtte, was een ceremoniële plaatlegging voor de bouw van De Cirkel. Het bleek de laatste samenkomst met een beperkt aantal genodigden te zijn vóór de eerste lockdown.

Grote behoefte

Segers constateerde dat de bouw ondertussen voortvarend is doorgegaan. Het hospice is in november 2020 in gebruik genomen. Dat het in een grote behoefte voorzag, bleek wel uit het feit dat het meteen volledig werd bezet. De Cirkel heeft zes bewonerskamers met aangrenzende badkamer en een eigen terras, een royale woonkamer voor bewoners en bezoekers, twee logeerkamers en een familiekamer.

‘Prachtige aanwinst’

De burgemeester en zijn vrouw waren onder de indruk van de prachtige afwerking, het huiselijke karakter en de hartverwarmende inzet van veel vrijwilligers. Segers noemde het hospice ‘een prachtige aanwinst voor de regio en onze gemeente’. Het echtpaar Segers sprak met de aanwezige vrijwilligers.

Meer informatie

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven en sterven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van thuiszorg, huisarts, familie en vrienden en kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn 140 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Voor meer informatie: secretariaat@hospicedecirkel.nl en www.hospicedecirkel.nl