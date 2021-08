De boer op met fotoboek ‘Van gras tot melk’

GIESSENBURG • Vertellen en laten zien wat het boerenleven inhoudt; daarvoor kun je sinds kort fotograaf Arie van der Wulp uit Papendrecht en melkveehouder Jan Eijkelenboom uit Giessenburg uitnodigen.

Aanleiding is het fotoboek ‘Van gras tot melk’ dat Van der Wulp maakte over het boerenbedrijf van de familie Eijkelenboom. Een bijzondere ontwikkeling, want dit was in eerste instantie zeker niet de bedoeling van Arie van der Wulp.

Hij kwam na een oproep op Facebook ruim twee jaar geleden terecht bij de Giessenburgse boerderij aan de Molenweg, met als doel om voor zichzelf en voor de familie Eijkelenboom het werk op de boerderij vast te leggen.

Vakantiepark Molenwaard

De reacties waren zo enthousiast, dat hij sponsors zocht en vond om het fotoboek ‘Van gras tot melk’ ook echt uit te geven. Inmiddels ligt het in meerdere boekhandels in de streek én in alle vakantiewoningen op Avonturenpark Molenwaard in Ottoland.

“De achterliggende gedachte is dat dit help om de verbinding tussen boeren en burgers een zet in de rug te geven”, vertelt Arie van der Wulp. “De verkoop van het boek loopt goed, maar voor de exemplaren die ik nog heb wil ik graag een goede plek vinden.”

“Daarom roep ik instellingen als woonzorgcentra op om zich bij mij te melden, zodat ik daar één of meerdere fotoboeken af kan geven. Ik zou het mooi vinden als het op zoveel mogelijk koffietafels komt te liggen.”

Lezing

Daar blijft het niet bij. Vanuit Hei- en Boeicop kreeg de Papendrechtse fotograaf het verzoek om een lezing te geven over ‘Van gras tot melk’. “Een mooie uitnodiging, maar als er iemand met passie over het werk op de boerderij kan vertellen, is het Jan wel. Ik heb het aan hem gevraagd en hij wilde dat graag doen. Bijvoorbeeld verenigingen kunnen ons hiervoor dus uitnodigen.”

“Ik heb dit nog nooit eerder gedaan”, lacht de Giessenburgse melkveehouder. “Maar ik vind het prachtig om te laten zien wat het boerenwerk inhoudt, dus heb ik gezegd: we gaan het gewoon proberen en zien hoe het loopt. Valt het tegen, dan kunnen we er altijd nog een punt achter zetten. En zo vaak kom ik niet van het erf af, dus het is meteen ook een mooi uitje.”

Burgemeester

Ze vertellen erover in het bijzijn van burgemeester Theo Segers van Molenlanden, die deze dag officieel ook een eerste exemplaar krijgt. “Ik vind het een fantastisch fotoboek”, reageert hij. “Er spreek zoveel liefde uit. ‘Van gras tot melk’ geeft een heel goed beeld van het dagelijks leven op de boerderij. Je kunt er veel van leren.”

Voor meer informatie of het uitnodigen van Arie van der Wulp en Jan Eijkelenboom kunnen belangstellenden contact opnemen via info@avanderwulp.nl.