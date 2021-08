Zo ga je voorbereid op vakantie

Het maakt niet uit of je al geboekt hebt of nog moet beslissen of je op vakantie gaat, je vakantie voorbereiden is in elk geval anders dan een paar jaar geleden. Daarom voor jou tips zodat je goed voorbereid op vakantie kunt.

Omdat er maar liefst zeven werelddelen zijn met 196 landen zijn, kunnen we je niet per land alle regels geven. Daarnaast kunnen deze nog wisselen. Check daarom altijd de regels ook nog net voor je vertrek. Check de regels in het land van bestemming maar check ook de regels voor inreizen die in Nederland gelden bij terugkomst uit dat land. Als je naar Kroatië gaat, check dan het reisadvies Kroatië, ga je naar Italië dan check je het specifieke reisadvies voor Italië. En check wat het advies in Nederland is als je weer terugkomt.

Vaccinatiegegevens of testen

Ga je in Europa op vakantie dan is het verstandig de CoronaCheck App van de Nederlandse overheid te activeren. Deze is 1 juli jongstleden gelanceerd en is de Nederlandse versie van de Digital Green Pass. Met deze app kun je een internationale QR code aanmaken met de gegevens van jouw test of vaccinatie gegevens. Dit doe je door via de App in te loggen op je DigiD. De internationale QR code geldt binnen de gehele EU en wordt geaccepteerd als toegangsbewijs tot een land. Uiteraard heb je nog wel ook een ID kaart of paspoort. Ook als je in Nederland op vakantie gaat, is deze app handig. Een papieren kopie meenemen, kan uiteraard geen kwaad.

Een alternatief

Heb je nog niet geboekt, dan is het slim om meerdere opties op je lijstje te zetten. Mochten de adviezen in het land van je eerste keuze wijzigen, dan kun je eenvoudiger switchen naar een andere optie. Werk daarom het liefst twee keuzes uit. Let er op dat dit niet twee gebieden in een zelfde land zijn of voeg anders een derde keuze toe.

Reizen met kinderen

Ben jij al gevaccineerd maar je kinderen nog niet, lees dan goed wat de eisen zijn die gesteld worden aan minderjarigen in het land waar je heen gaat of de landen waar je doorheen gaat tijdens je reis. Vaak geldt er een leeftijdsgrens vanaf zes jaar. Bedenk vooraf of je de consequenties acceptabel vindt en bereid je kind zo mogelijk goed voor.

Reis je met het vliegtuig, check dan goed de regels en die gelden tijdens het wachten, in het vliegtuig zelf maar ook op de luchthaven van je bestemming. Check ook wat je in je handbagage mee mag nemen aan handgel en dergelijke.

Tijden

Ga je wat verder weg, dan heb je wellicht te maken met een tijdsverschil. Maar ook als je niet heel ver gaat, is de kans groot dat de tijdsaanduidingen met am pm aangeduid staan. Zorg dat je goed weet wat was is zodat je niet een halve dag te vroeg in je hotel bent of een halve dag te laat voor je vliegreis of excursie.

Mondkapjes en thuistesten

Ook al zijn de mondkapjes niet overal meer verplicht, zorgen dat je ze op reis meeneemt, is wel verstandig. Mochten er dan toch andere maatregelen komen of mocht je onverwacht in een situatie komen dat je gebruik moet maken van bijvoorbeeld openbaar vervoer, is het fijn om voorbereid te zijn. Hetzelfde geldt voor thuistesten.