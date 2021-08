Vijf tips om te besparen op je bedrijfsafval

Bedrijfsafval: als bedrijf ontkom je er niet aan. Maar je kunt wel proberen om zo veel mogelijk te besparen op je bedrijfsafval. Dit scheelt je al gauw een paar honderd euro per jaar op de kosten voor je bedrijfsafval ophalen. Hier lees je 5 tips die je helpen te besparen op je bedrijfsafval.

Tip 1: gebruik minder verpakkingen

In veel bedrijven worden er zó veel nieuwe verpakkingen gebruikt. Dit kan wel een tandje minder. Maar in feite ligt dit probleem bij de leverancier. Wat je namens jouw bedrijf kunt doen, is aan de leverancier vragen of deze het verpakkingsmateriaal wil verminderen. Laat de leverancier bijvoorbeeld producten in grootverpakkingen leveren, in plaats van allemaal losse verpakkingen en zorg dat er zo min mogelijk plastic wordt gebruikt.

Tip 2: scheid afval

Eén van de meest efficiënte en tevens milieuvriendelijke manieren om je bedrijfsafval te verminderen, is door je afval te scheiden. Maak aparte bakken voor alle afvalstromen van je bedrijf. Als je net begint met het scheiden van afval, is het een goed idee om je restafvalbak eens om te kieperen en te kijken welke soorten afval erin zitten, en wat je daarvan allemaal kunt scheiden. Ook is het van belang om voor elke afvalstroom een aparte container te hebben. Zo biedt je werknemers de mogelijkheid om bedrijfsafval bij de bron te scheiden.Via Milieu Service Nederland kun je voordelig afvalcontainers voor je bedrijf regelen.

Tip 3: koop (en verkoop) vaker tweedehands

In plaats van steeds maar gloednieuwe producten te kopen, moet je er eens over nadenken om tweedehands spullen te kopen. Dit kan natuurlijk niet voor elk product, maar veel spullen zijn hartstikke goed te bewaren en te hergebruiken. En andersom is ook mogelijk: verkoop producten die je niet meer nodig hebt, in plaats van deze weg te gooien. Zo verminder je vanzelf je bedrijfsafval.

Tip 4: deel materialen en producten

Veel bedrijven schaffen voor iedere nieuwe werknemer weer nieuwe producten en materialen aan, terwijl je deze ook makkelijk met meerdere mensen kunt gebruiken. Laat medewerkers ook producten van elkaar lenen. De ene medewerker heeft een grote voorraad van het ene product, terwijl zijn collega een overschot heeft van een ander product. Door te lenen, kunnen ze elkaar helpen en hoeven er minder producten te worden aangeschaft.

Tip 5: doe langer met je producten

Als er een machine kapot is, wordt er al snel een nieuwe aangeschaft. De oude wordt zonder pardon weggedaan, terwijl er niet eens wordt gekeken of die misschien gerepareerd had kunnen worden. Kijk daarom voordat je een machine of ander product met een lange levensduur weggooit, of je deze niet kunt maken. Voor een nieuwe machine zijn namelijk veel materialen nodig, wat zonde is als de oude nog kan werken.