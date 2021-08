Tuinhof Ameide: 22 (starters)woningen op locatie cbs De Kandelaar

AMEIDE • Op de locatie van christelijke basisschool De Kandelaar in Ameide komen 22 (starters)woningen. De naam: Tuinhof Ameide. Het gemeentebestuur mikt erop om woningzoekenden uit Ameide en Tienhoven aan de Lek voorrang te geven.

Wethouder Huib Zevenhuizen zegt edaarover: “De woningnood in Ameide en Tienhoven aan de Lek is hoog, vooral bij starters. De Tuinhof is een prachtig plan en kan een mooie bijdrage leveren. Daarom biedt de ontwikkelaar van De Tuinhof aan om inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek voorrang te geven bij de toewijzing van de woningen. Hierbij hoort ook een eerste bekendmaking van de verkoop in de lokale media. Hoe we dit precies gaan doen, spreken we nog verder af.”

De ontwikkelcombinatie KRKTR Projectontwikkeling en Reuvers Projectontwikkeling kwam als winnaar uit de bus met het plan Tuinhof Ameide. Een natuurlijk en autovrij woonhofje voor starters, gezinnen en ouderen.

De 22 woningen worden als volgt ingevuld: acht starterswoningen aan de Meidoornlaan: vier benedenwoningen met tuin op het westen en vier bovenwoningen met zolder en een dakterras op het westen; vier eengezinswoningen met tuin op het zuiden, grenzend aan een grasveld.

Tuinterras

Vier levensloopbestendige woningen met slaapkamer en badkamer op de begane grond. De voorzijde ligt aan het hofje. Aan de achterzijde hebben de woningen een tuinterras op het westen; één vrijstaande woning in het hofje, met ruime tuin aan de west- en noordzijde. De uitbouw kijkt uit op een speel- en ontmoetingsplek met bomen; vijf eengezinswoningen aan de Meidoornlaan met tuin op het westen met zithoek aan het hofje.

Medio 2019 is de locatie van de voormalige school De Kandelaar vrijgekomen. De school is verhuisd naar de nieuwe brede school in Ameide. De kosten van de brede school zouden gedeeltelijk betaald worden uit de opbrengst van woningbouw.

Planning

De ontwikkelaar heeft een strakke planning. De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt en afgestemd. Als alles goed gaat, dan start de verkoop van het project in december. De eerste grondwerkzaamheden van het project starten uiterlijk acht weken nadat de onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend.

Volgens planning is dit in het tweede kwartaal van 2022. De werkzaamheden worden onafgebroken uitgevoerd. De oplevering van de woningen én de openbare ruimte staat gepland in het 1e kwartaal van 2023.

Ontwikkelingen

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen: www.tuinhofameide.nl