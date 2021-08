Vaccinatielocatie in Groot-Ammers sluit deuren

GROOT-AMMERS • GGD Zuid-Holland Zuid sluit de deuren van de vaccinatielocatie in sporthal De Reiger in Groot-Ammers.

Daarmee gaat GGD ZHZ mee in de landelijke strategie van stapsgewijs afschalen. Groot-Ammers gaat maandag 23 augustus dicht. Inwoners die op die datum of later bij deze locatie een afspraak hebben, krijgen bericht per sms over een andere locatie.

De afgelopen maanden is een geweldige prestatie neergezet, stelt GGD ZHZ. ‘Op alle vaccinatielocaties is met man en macht gewerkt om de inwoners van onze regio zo snel mogelijk te vaccineren.’

Volgende fase

Nu iedereen die dat wil een eerste vaccinatie heeft kunnen inplannen, is het tijd voor de volgende fase in de vaccinatiecampagne. Behalve de sluiting van de locatie wordt op basis van de hoeveelheid vaccin die de GGD geleverd krijgt, bekeken hoeveel priklijnen er op de andere locaties nodig zijn.

Sinds een aantal weken maakt GGD ZHZ gebruik van een mobiele vaccinatie-unit om mensen de kans te geven zich dichtbij huis, zonder afspraak, te laten informeren en vaccineren. De mobiele vaccinatie-unit staat in verschillende wijken in de regio.

‘De wijkgerichte aanpak in onze regio is zeer succesvol en blijkt echt in een behoefte te voorzien. Daarom wordt de aanpak de komende periode ook in andere wijken in de regio ingezet.’