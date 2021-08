Nieuw moestuinonderzoek naar PFOA en GenX in Molenlanden en Papendrecht

ALBLASSERWAARD • In onder meer Molenlanden en Papendrecht worden vanaf eind juli moestuinen onderzocht op de aanwezigheid van de giftige stoffen PFOA en GenX. Dit moet meer duidelijkheid geven over de risico’s van het eten uit eigen tuin, in de omgeving van de fabriek Chemours/DuPont in Dordrecht.

De onderzoekers verzamelen monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Met de nieuwste technieken kijken zij of PFOA en GenX zich hierin bevinden. Deze stoffen behoren beide tot de groep PFAS.

Advies

‘Uit nieuwe inzichten blijken PFAS al bij lagere concentraties schadelijke effecten te kunnen hebben’, zo meldt de gemeente Molenlanden aan de gemeenteraad. ‘De gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in voedsel is daarom onlangs twintig keer lager geworden.’ Dat heeft ook geleid tot een aangescherpt advies voor eten uit (moes)tuinen in de omgeving van Chemours/DuPont, dat al jarenlang deze giftige stoffen uitstoot.

In juni adviseerde het RIVM om binnen één kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours/DuPont niet uit eigen moestuin te eten. Voor moestuinen verder weg is nieuw onderzoek nodig. Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om één tot vier kilometer van de fabriek het eten uit eigen tuin te matigen: niet te vaak, niet teveel.

Monsters

Om tot een nieuw advies en duidelijkheid voor de inwoners van de gemeenten Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Dordrecht te komen, start nu een uitgebreider moestuinonderzoek in een groter gebied. Er worden van 23 soorten gewassen in totaal zevenhonderd monsters uit moestuinen en volkstuincomplexen geanalyseerd.

In 2017 is ook onderzoek gedaan; toen lagen de concentraties PFOA en GenX zo laag, dat ze met de toenmalige technieken niet gemeten konden worden. Door nieuwe technieken is dit nu wel mogelijk. ‘Het streven is om voor het nieuwe moestuinseizoen 2022 duidelijkheid te hebben over eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont.’