Brandweer per pont naar molen in Werelderfgoed Kinderdijk

(Foto: AS Media)

KINDERDIJK • Dagjesmensen en buitenlandse toeristen in Kinderdijk werden donderdagmiddag 29 juli opgeschrikt door de komst van een brandweerauto, die via de smalle Molenkade Nederwaard langs de molens reed.

De brandweer arriveerde omstreeks 13.50 uur. De reden: er was een vreemde lucht geroken in of bij molen nummer 1 aan de Overwaard, tegenover Museummolen Nederwaard. Aan de overkant van het water dus. Er zat voor de brandweermannen niets anders op dan de pont te nemen.

Veel bekijks

De inzet van de brandweer trok veel bekijks van dagjesmensen. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de vreemde lucht. Blussen was niet nodig.