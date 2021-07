DIY-bruiloft bloemen plannen in Nederland

REGIO • De eerste stap bij het plannen van DIY-elementen van je bruiloft is het maken van een lijst met 3 kolommen. Bepaal wat je zelf wilt doen, wat je vrienden of familie nodig hebt om mee te helpen, of een professionele evenementenplanner om mee te helpen.

We zijn er altijd om u te helpen als u vragen heeft over het maken van uw bloemstukken op elk moment van het jaar. Of het nu voor een douche, een speciale verjaardag of een bruiloft is, wij kunnen u helpen uw bloemstukken opnieuw te maken op basis van inspirerende foto’s of u helpen uw visie waar te maken. Het decoreren van je evenement is het leukste! Hier zijn enkele DIY-ideeën voor huwelijk decoratie voor elke stijl van bruiloft.

Voeg meer groen en natuur toe aan je stoelen

Verhoog het uiterlijk van uw huwelijksceremonie door het uiterlijk van de houten stoelen te verzachten door groen aan de zijkanten van de stoelen toe te voegen. Of verfraai de stoelen met transparante stoffen, lint en favoriete bloemen. Ben je overweldigd door het aantal stoelen dat je hebt? Versier alleen de laatste rij stoelen om een elegante eerste indruk te maken wanneer uw gasten arriveren. Snelle en gemakkelijke doe-het-zelf bloemideeën!

Gebruik natuurlijke, milieuvriendelijke, gevriesdroogde bloembladen met papieren kegels voor hergebruik. Vul de kegels met je favoriete kleur rozenblaadjes om een gedenkwaardige foto-waardige uitgang te garanderen! Bloemenmeisjes en ringdragers brengen een overdaad aan schattigheid op elke bruiloft. Vul de bloemenmanden met bloemblaadjes om een licht pad door het gangpad te maken.

Slingers voor het aankleden van je bruiloft

Slingers zijn het beste voor het aankleden van schaarse gebieden. Voeg bloemen toe voor een vleugje kleur! Gebruik handgemaakte, kant-en-klare slingers om deuropeningen te omlijnen, de bar, tafellopers te versieren of over een prieel te draperen. Wil je een achtergrond van je dromen creëren? Bouw je prieel, koop trossen of vers groen met bloemendraad en creëer je bloemenswag.

Als uw evenement buiten is met veel eigendommen, kunnen borden u helpen de gast in de goede richting te wijzen. Maak je borden met hout, lijsten, gebruik verf en stencils om ze te ontwerpen en versier ze met groen en je favoriete bloemen.

Personaliseer je bruiloft met kleine elementen

Er zijn veel manieren om uw tafels te personaliseren. Mix en match je glaswerk met getinte tinten en voeg een vleugje kleur toe. Je kan bloemen bestellen en cadeaus versturen om meer groen nog toe te voegen aan je bruiloft. Garneer het bord met een takje eucalyptus of gedroogde lavendel. Zet je favoriete glazen vazen of flessen in het midden van de tafel en voeg verse bloemen toe voor een chique stijl! Op zoek naar een moeiteloze stijl? Kies voor textuur, gemengd groen en stekelige wilde bloemen. Voeg kaarsen, plaatskaarten of uw favoriete kansen en doelen toe die bij uw stijl passen.