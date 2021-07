VHL Lokaal: ‘Nog steeds achterstanden bij behandeling Wmo-aanvragen’

VIJFHEERENLANDEN • Volgens de fractie van VHL Lokaal in de gemeente Vijfheerenlanden zijn er in de gemeente nog steeds achterstanden bij de behandeling van zogenaamde Wmo-aanvragen. Het college heeft in een raadsinformatiebrief in december 2019 maatregelen aangekondigd om de wachtlijsten weg te werken. Maar volgens raadslid Hans van den Berg is er sindsdien nauwelijks iets veranderd.

“De indicatiestelling en toewijzing duurt maandenlang, facturen van welzijnsorganisaties worden veel te laat betaald, dagbestedingsindicatie trajecten duren veel te lang en zo gaat het nog even door”, zegt Van den Berg in een toelichting op schriftelijke vragen over het onderwerp. “Hieruit blijkt dat het college deze zaken nog steeds niet op orde heeft en dat is voor de inwoners van Vijfheerenlanden en de welzijnsorganisaties een trieste zaak.”

De fractie wil een overzicht van de ontwikkeling van de achterstanden in het behandelen van de Wmo-aanvragen sinds december 2019 en ook inzicht in de wachtlijsten, het aantal aanvragen en de maximale wachttijd per kalenderjaar sinds 2017. En ten slotte ook de vraag hoeveel fulltime medewerkers momenteel bij de gemeente werkzaam zijn om de Wmo-aanvragen te behandelen.