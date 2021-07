Inloop voor overgeschoten vaccins in Groot-Ammers en Gorinchem

GROOT-AMMERS • GGD Zuid-Holland Zuid gaat de overgeschoten vaccins in de priklocaties een kwartier voor sluitingstijd aanbieden aan iedereen van 12 jaar en ouder.

Dit kan voor een eerste of tweede vaccinatie zijn. Ook als er al een afspraak op een later tijdstip ingepland staat. Er kan niet vooraf voor een vaccin gekozen worden, want dat is afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment.

Vanaf een kwartier voor sluiting van de vaccinatielocatie – eerder is niet toegestaan – kan men zich aanmelden. Dan wordt een vastgesteld aantal personen op volgorde van aankomst binnengelaten.

Groot-Ammers

In de Alblasserwaard gaat het om de locaties in Groot-Ammers (BioNTech/Pfizer en Janssen), vanaf 13.45 uur, en Gorinchem (BioNTech/Pfizer, Moderna en Janssen), vanaf 19.45 uur.