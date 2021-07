Nieuwe exploitant waterbus gaat vaker varen

PAPENDRECHT • De waterbus krijgt vanaf 2022 een nieuwe exploitant. De combinatie Aqualiner BV/Swets ODV Maritiem BV heeft de aanbesteding van de provincie Zuid-Holland gewonnen. Dit meldt de gemeente Papendrecht op haar website.

Volgens Kees de Ruijter (wethouder verkeer en vervoer) is het een gunstige ontwikkeling: “De nieuwe exploitant gaat vaker varen, er komen meer lijnen en dat gebeurt ook nog eens op een duurzame, elektrische wijze. De waterbus is een snelle, prettige manier om te reizen binnen de Drechtsteden en vormt een belangrijke schakel met Rotterdam. Dit helpt mee om de auto te laten staan.”

Blue Amigo

De naamgeving van de waterbus verandert; de nieuwe werknaam is ‘Blue Amigo’. De ‘Waterbus’ blijft hierbij als systeemnaam behouden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de trein en de bus. De verbinding met Sliedrecht blijft in stand en Zwijndrecht, Dordrecht en Papendrecht krijgen vier keer per uur een directe verbinding zonder overstap.

Elektrisch varen

De nieuwe vloot wordt gebouwd door Damen Shipyards. Binnen de Drechtsteden bieden de schepen ruimte aan 75 passagiers en 65 fietsen en er zijn 20 zitplaatsen. Hierbij is ook aan de duurzaamheidsambities gedacht. Binnen de Drechtsteden wordt elektrisch gevaren op de verbinding tussen Zwijndrecht en Papendrecht.