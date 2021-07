‘Geen woningbouw als verdienmodel voor Vijfheerenlanden’

VIJFHEERENLANDEN • Het is niet de bedoeling dat Vijfheerenlanden woningen gaat bouwen als ‘verdienmodel’. Woningbouw moet tegemoet komen aan de behoeften van de inwoners en de leefbaarheid van de kernen vergroten. Dat drukten diverse fracties het college vorige week op het hart.

Duurzame woningbouw in grotere aantallen dan de woonvisie aangeeft, is één van de pijlers van het combinatieperspectief waar VHL voor kiest. De VVD is het daar roerend mee eens.

Fractieleidster Hanneke van der Leun: “In een rapport van de provincie Utrecht staat dat als er honderd nieuwe woningen worden gebouwd er een verhuisketen ontstaat tot 290 woningen.” Ook het CDA is voor woningbouw.

“Maar naar de behoeften van de inwoners, het moet geen verdienmodel worden om de gemeente te laten groeien en inkomsten te genereren”, zei Marieke van der Spek. SGP-er Evert Geluk zat op dezelfde lijn: “We moeten niet ongelimiteerd bouwen, het gaat om de behoeften van onze inwoners.”

PvdA-voorman Joop van Montfoort wees erop dat volgens het Berenschotrapport woningbouw een manier is om extra inkomsten te genereren om zo de begroting op orde te krijgen. “Maar dit argument is ons veel te kort door de bocht.”

Hij drukte het college op het hart niet alleen te kiezen voor dure woningbouw. “Minimaal de helft moet bestaan uit betaalbare woningen die aansluiten op de behoeften van onze inwoners.” Ook D66 en GroenLinks maakten zich zorgen.

Klaas de Zwaan (D66): “Extra bouwen? Voor wie? In welke hoeveelheden? We begrijpen dat extra woningbouw geld oplevert. Maar ten koste van wat?”

Erik van Doorn (GroenLinks) stelde vast dat Vijfheerenlanden gaat bouwen voor de regio. “Nog meer dan was voorzien. Het gaat zonder twijfel over honderden, misschien wel duizenden woningen”, aldus Van Doorn die vaststelde dat de gemeente zo haar prachtige omgeving verkoopt om op langere termijn de begroting in balans te brengen. Voor hem aanleiding aan te dringen op een nadere discussie. “Ik weet niet waar we nu een besluit over nemen. Ik voel er weinig voor om straks te horen: ‘u heeft besloten dat we gaan bouwen voor een sluitende begroting’.”

Voer voor een pittige discussie komend najaar. Al probeerde wethouder Maks van Middelkoop bij voorbaat de grootste zorgen weg te nemen.

“Het is niet de bedoeling om met de bouw van woningen of de aanleg van bedrijventerreinen speculatieve winsten binnen te halen. Maar als er meer woningen komen, krijgen we ook meer inwoners. En dus meer OZB én een hogere rijksbijdrage. Door die extra inkomsten krijgen we meer draagvlak voor onze voorzieningen. Dat is wat anders dan een verdienmodel.”