Martijn Dekker viert 25 jarig jubileum in nieuwe fietsenzaak in Schelluinen

SCHELLUINEN • Afgelopen week heropende Martijn Dekker zijn fietsenzaak aan de Kerkweg in Schelluinen. Precies twee jaar geleden zat hij letterlijk in zak en as. Door een kortsluiting tussen een aantal batterijen brandde het winkelpand en de bovenwoning van zijn broer volledig af. Maar twee jaar later is de Schelluinse ondernemer trots op zijn nieuwe en moderne onderkomen.

“De oppervlakte is nagenoeg hetzelfde, maar het oogt groter en belangrijker het is veel ruimer”, aldus Dekker (41), die en passant ook nog zijn 25-jarig jubileum viert. “De komende 25 jaar kan ik weer vooruit, dan ben ik 66 en dan is het na een halve eeuw werken denk ik wel mooi geweest.”

Van Muilwijk

Zover is het nog lang niet. Op dit moment heeft de jongste telg van een ondernemersfamilie het druk. “Zelf rijd ik bestellingen, omdat in de winkel de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet. Het is nu al heerlijk sleutelen met vijf ruime werkplekken. Dat was in ons tijdelijk onderkomen, maar ook in de oude winkel volkomen anders. Dat gebouw bestond uit twee panden, met een dikke tussenmuur in de winkel. Het is nu veel overzichtelijker, eindelijk kan ik ook goed onze fietsen laten zien. In ons tijdelijk onderkomen in de voormalige showroom van autobedrijf Van Muilwijk was dat soms improviseren.”

Toch was die ruimte voor Dekker en zijn personeel een ware uitkomst. “Herman van Muilwijk mocht samen met zijn zwager Harm van Dijk afgelopen dinsdag het lintje doorknippen. Ik ben deze familie zo dankbaar. Zonder hen had ik het vast ook wel gered, maar nu hoefden mijn klanten slechts drie minuten door te fietsen en ze waren bij hun vertrouwde fietsenzaak. Heel fijn. De brandweer, door Harm gebeld, was nog niet eens vertrokken of Herman stond al op de stoep. Super.”

Emoties

De eerste weken na de brand leefde Dekker in een roes. “Er moest veel geregeld worden, en snel ook. De brand was amper geblust of ik repareerde alweer de eerste fiets. Leveranciers en vrienden hebben mij ook goed geholpen, waardoor ik binnen een week mijn eerste mountainbike of elektrische fiets wist te verkopen. Eenmaal op vakantie kwam de echte klap, mentaal ook. Op het Spaanse strand heb ik alleen maar geslapen. Ik ging maar door en eenmaal tot rust was ik er schijnbaar aan toe. Mijn kinderen hebben mij in het AD Rivierenland bedankt en ja, toen hield ik het niet meer droog. De emoties was ik niet meer de baas.”

Dekker kan er achteraf om lachen. “We draaiden als vanouds en in coronatijd mogelijk nog beter. Iedereen wilde een fiets en nog steeds. Ook omdat de meeste mensen in eigen land op vakantie gaan. Het enige probleem is dat we nu moeilijk aan fietsen en ook onderdelen kunnen komen. Grondstoffen zijn schaars, omdat in het Verre Oosten door de verschillende lockdowns de productie heeft stil gestaan. Verder is de vraag naar elektrische fietsen enorm , maar ik heb nog fietsen genoeg. Alleen als je iets heel speciaals wil, dan zal je geduld moeten hebben. We werken hard en willen de klant niet teleurstellen. Dat hebben we de afgelopen 25 jaar niet gedaan en dat gaat de komende 25 jaar ook niet gebeuren. We gaan voor de klant aan de slag en zoeken naar oplossingen. Die vinden we altijd...”

Voor info: www.profilemartijndekker.nl

Theo Sprong