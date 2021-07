De Onderlingen: ‘Je richten op wat voor jou écht belangrijk is. Wel zo prettig, toch?’

REGIO • Bij ondernemen komt veel kijken, zeker in de agrarische sector. Naast alle wet- en regelgeving zijn ook de verzekeringen, de boekhouding, de belastingaangifte en personeelsadministratie voorbeelden van taken die tijd kosten die je liever aan jouw vee of gewassen besteedt. De reden dat je ooit agrariër geworden bent. Gelukkig kun je voor de verzekeringen rekenen op De Onderlingen. Alles rondom verzekeren wordt uit handen genomen zodat jij je, als agrariër, kunt blijven richten op je onderneming en wat voor jou echt belangrijk is. Wel zo prettig, toch?

Jeanine Schra, Adviseur Buitendienst en Agrarisch Specialist bij De Onderlingen, is geen onbekende binnen de agrarische sector. Samen met de agrariër denkt zij mee over de best passende oplossing op maat. Zij heeft er bewust voor gekozen om binnen de agrarische sector aan de slag te gaan. Ze kent de sector van binnen en van buiten en weet wat er speelt. Voor ons, als De Onderlingen, is dit belangrijk omdat we graag nog meer agrariërs als leden willen verwelkomen.

De Onderlingen verzekert al sinds 1897 op coöperatieve basis. Betrouwbaar, deskundig en zonder winstoogmerk. Naast agrariërs, behoren ook gezinnen, huisbezitters met een rietenkap en MKB tot de portefeuille. Wij zijn gevestigd in Schoonhoven, Benschop en Lekkerkerk. Onze vereniging kenmerkt zich door persoonlijk contact en eerlijk en helder advies.

Tijdens een persoonlijk gesprek op locatie brengt Jeanine in kaart wat voor jou belangrijk is. Een rondleiding mag tijdens dit bezoek natuurlijk niet ontbreken. Tijdens het gesprek komen allerlei onderwerpen aan bod. Welke vragen heb jij over risico’s, preventie en verzekeren? Wat heb jij nodig om te kunnen blijven ondernemen in verschillende situaties? Welke risico’s zijn er voor jou en hoe wil je hiermee omgaan? Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Gaat de onderneming groeien of misschien wel krimpen? Wanneer ga je met pensioen? En wat gebeurt er dan met de onderneming? Stopt de onderneming, verkoop je de onderneming of is er een opvolger? Wat gebeurt er met de onderneming wanneer je arbeidsongeschikt raakt?

Je mag van Jeanine, en uiteraard ook haar andere collega’s van De Onderlingen, een gedegen advies verwachten. Afgestemd op wat je nodig hebt, nu en in de toekomst. Jeanine Schra: “verzekeren doen we graag wanneer dat de beste oplossing is. Een goed advies is meer dan een offerte voor de verzekeringen. Samen kijken we ook naar het voorkomen van schade en welke risico’s zelf gedragen kunnen worden. Zo komen we tot een oplossing op maat, die past bij de onderneming.”

Verzekeren op coöperatieve basis betekent ook dat wanneer in een jaar over de hele portefeuille de uitgekeerde schades lager zijn dan de ontvangen premies, je een deel van de door jou betaalde premie terugkrijgt. De Onderlingen: betrouwbaar, deskundig én zonder winstoogmerk.

Ook benieuwd wat verzekeren zonder winstoogmerk voor jou betekent? Neemt contact op met Jeanine op 0348 – 78 84 49 of jeanine.schra@onderlingen.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

