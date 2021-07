Laatste weekendafsluiting N3 bij Papendrecht

• Komend weekeinde is een deel van de N3 in beide richtingen afgesloten.

PAPENDRECHT • Van vrijdag 23 juli 22 uur tot maandag 26 juli 5 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de aansluiting A15 en de Merwedestraat.

Dit is de laatste weekendafsluiting voor het groot onderhoud van de N3 bij Papendrecht. Boskalis start vanaf 21.00 uur met de afsluiten van de toe-en afritten en vanaf 22.00 uur is de N3 in beide richtingen dicht, tussen de A15 en de Merwedestraat.

Fietsers

Het fietspad op de Papendrechtse brug blijft open tijdens de weekendwerkzaamheden. Tijdens de weekendafsluiting is het fietspad tussen de Burgemeester Keijzerweg en de A15 dicht. Dit wordt ingezet voor hulpdiensten. Fietsers worden omgeleid.

Omleidingsroute weekendafsluiting

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en omgekeerd. Openbaar vervoer op de route wordt omgeleid. Hulpdiensten gaan via het werkvak. Vervoer gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via A16, A59, A27 en A15 en omgekeerd. Verder geldt er een aangepaste verkeerssituatie op de N3 bij Dordrecht, tussen de Laan der Verenigde Naties en de Merwedestraat. Hier werkt Boskalis aan het laatste deel van de N3 bij Dordrecht. Verkeer op de N3 richting Papendrecht rijdt over twee versmalde rijstroken. Verkeer richting de A16 rijdt over één versmalde rijstrook. De maximum snelheid is 70 km/uur. Deze werkzaamheden duren nog tot oktober.

Geluidhinder

Aannemer Boskalis doet er alles aan om de hinder te beperken, maar het is niet te voorkomen dat bepaalde werkzaamheden in de omgeving hoorbaar zijn. Wanneer mogelijk werkt de aannemer ’s nachts zoveel mogelijk met lichtsignalen (i.p.v. geluid/toeteren). Deze signalen zijn belangrijk voor de veiligheid. Als lichtsignalen niet mogelijk zijn, is de aannemer genoodzaakt om toch met geluidsignalen te werken. De ervaring leert dat daarnaast vooral frezen, zagen en heien in de omgeving hoorbaar is.

Kijk hier voor meer informatie over de weekendafsluitingen van de N3 bij Papendrecht: https://www.n3werkzaamheden.nl/projecten/groot+onderhoud+n3/hinder+en+werkzaamheden+groot+onderhoud+n3/weekendafsluitingen+n3+papendrecht/default.aspx