Coronateststraat Gorinchem verhuist van Edisonweg naar Kleine Schelluinsekade

GORINCHEM • De teststraat van GGD Zuid-Holland Zuid in Gorinchem verhuist van 25 op 26 juli van de Edisonweg naar de Kleine Schelluinsekade (het parkeerterrein van Piratenland).

De teststraat is op zondag 25 juli volgens de normale openingstijden (8:30 tot 17:00 uur) geopend. Op maandag 26 juli is de teststraat op de nieuwe locatie vanaf 8:30 uur geopend.

De teststraat aan de Kleine Schelluinsekade is géén zogenaamde ‘drive-through’, maar bestaat uit een aantal portocabins. In totaal zijn het er acht, waarvan er vier of vijf voor het bemonsteren gebruikt zullen worden. Deze kunnen afhankelijk van de vraag worden ingezet.

Bezoekers parkeren hun auto hier op het parkeerterrein naast de portocabins, waarna zij vervolgens een van de portocabins binnenlopen voor de test. Er is steeds één bezoeker tegelijk binnen.