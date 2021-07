Bibliotheken Ameide en Lexmond dringend op zoek naar vrijwilligers

AMEIDE/LEXMOND • De bibliotheken in Ameide en Lexmond zijn dringend op zoek naar vrijwilligers.

In Ameide en Lexmond zorgt een team van bibliotheekvrijwilligers voor de boekenuitleen. In beide plaatsen heeft het team nu dringend versterking nodig. Belangstellenden moeten minimaal één dagdeel per week beschikbaar zijn.

Wie meer wil weten of zich wil aanmelden kan even binnenlopen in de bibliotheek in Ameide of Lexmond of contact opnemen met Hélène Montesant: 06 83676655 of helenemontesant@bibliotheeklekijssel.nl.