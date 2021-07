Zeven winkels in Graanbuurt mogen op zondag open

GIESSENBURG • Zeven van de 26 winkels in de Graanbuurt in Giessenburg openen voortaan op enkele zondagmiddagen hun deuren.

Het college van Molenlanden gaf daar in juli toestemming voor. Het gaat om By Anja’s Fashion, Tartan Tweed, Mineral Fevers, Galerie Friends of Art, Buurt 34, Tiara Lifestyle en By Saar.

Zij mogen op de zondagen 22 augustus, 19 september, 24 oktober en 28 november vanaf 12.00 uur klanten verwelkomen. Het gemeentebestuur stelt wel als voorwaarde dat er geen overlast voor de omgeving plaats zal vinden en dat er na afloop een evaluatie plaatsvindt.