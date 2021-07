Werkgroep Ameide Duurzaam: ‘Breng avondbus naar Utrecht weer terug’

AMEIDE • De busverbinding in de avonduren naar Utrecht moet zo snel mogelijk weer hersteld worden; werkgroep Ameide Duurzaam roept de Vijfheerenlandse partijen op om zich daar sterk voor te maken.

In verband met de coronamaatregelen werd eind vorig jaar het openbaar vervoer ook in de gemeente Vijfheerenlanden versoberd. In het schrijven aan de fractievoorzitters van de partijen stelt werkgroep Ameide Duurzaam dat dit vooral gevoeld wordt in Ameide en Tienhoven aan de Lek.

‘Sinds die tijd ontbreekt een directe verbinding van en naar Utrecht in de avonduren. Het gaat in om zo’n 4000 personen die nu ‘s avonds een goede verbinding met de belangrijke Utrechtse regio missen.’

Onwenselijke situatie

Een zeer onwenselijke situatie, volgens Ameide Duurzaam. ‘Dit moet zo snel mogelijk ongedaan worden. Wij verzoeken u om gezamenlijk een vuist te maken richting Provinciale Staten en hen te bewegen het openbaar vervoer tussen Utrecht en Ameide en Tienhoven aan de Lek in de avonduren zo snel mogelijk weer op gang te brengen.’

‘Daarnaast is het vanuit milieu-oogpunt belangrijk de directe busverbinding te herstellen; als deze te lang uitblijft zullen mensen alternatieven zoeken in de vorm van eigen vervoer en niet meer terugkeren naar deze milieuvriendelijke manier van transport.’

Herindeling

De werkgroep verwijst naar de eerdere herindeling. ‘Toen destijds besloten werd de gemeente Zederik, inclusief Ameide en Tienhoven aan de Lek, bij Utrecht te voegen, was één van de argumenten dat wij sterk op de stad Utrecht georiënteerd zijn. Dat klopt, maar dat moet ook door vertaald worden in goed openbaar vervoer.’

Steun komt er van de bewonerscommissie van de Marijkeflat in Ameide, die zich eveneens in een brief tot de Vijfheerenlandse partijen richt. ‘Het vervoer naar Utrecht moet weer rechtstreeks gaan en niet via allerlei overstappunten. Steeds overstappen en wachten op lastige plaatsen is zeker voor ouderen niet haalbaar. In de afgelopen periode hebben die ouderen die nog wel eens reisden, dat dan ook niet meer gedaan.’