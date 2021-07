Rommelmarkt in Giessenburg in september weer op de agenda

• De rommelmarkt in Giessenburg in 2019.

GIESSENBURG • De Maranathakerk in Giessenburg houdt op 18 september weer een rommelmarkt in en rondom de kerk aan de Peursemseweg 15.

Donderdagavond 16 september komen vrijwilligers vanaf 17:00 uur huis-aan-huis langs in Giessenburg om spulletjes op te halen. Het verzoek is deze gesorteerd aan te bieden, dus onder meer boeken, glas- en aardewerk en speelgoed in aparte dozen of tassen, en vanaf 17:00 uur voor de deur te plaatsen met een briefje er bij dat dit voor de rommelmarkt is.

‘Ook kunnen we dit jaar geen grote meubels aannemen, zoals wandkasten, bankstellen en bedden’, melden de organisatoren. ‘Dit alles in verband met de beperkte mogelijkheden die we dit jaar hebben door corona.’

Loten

Op vrijdag 17 september kunnen materialen langsgebracht worden bij de kerk. De eerste twee weken van september worden langs de deur loten verkocht. De opbrengst van de rommelmarkt gaat voor vijftig procent naar een goed doel van de diakonie en vijftig procent naar de kerk.