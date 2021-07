Wat zijn de leukste dingen om te doen in Maui?

Wat voor interesse je dan ook hebt, in Maui vind je zeker iets wat jij leuk vindt om te doen. Terwijl avonturiers de slapende Haleakala vulkaan beklimmen of erboven vliegen tijdens een helikoptervlucht , kunnen meer ontspannen reizigers bijvoorbeeld genieten van de zon op een van de vele kustlijnen, wat ook mogelijk is op Bora Bora , of de fairways testen op een van de 14 golfbanen van het eiland. Maar Maui is niet alleen voor strandliefhebbers en actievelingen: het eiland biedt zijn eigen geschiedenis en cultuur op locaties als Iao Valley State Park, Banyan Tree Park en het Old Lahaina Luau. Hieronder vind je nog meer leuke dingen die je kunt doen in Maui, wat onderdeel van Hawaii is.

Haleakala National Park

Elk jaar bezoeken meer dan een miljoen toeristen het Haleakala National Park, de thuisbasis van een van ‘s werelds grootste slapende vulkaankraters. Het hele park beslaat 30 duizend hectare grond in Maui, hoewel de meeste bezoekers zich concentreren op een paar specifieke delen van het park. Natuurlijk is er de berg: de top van Haleakala staat meer dan 3 duizend meter boven de zeespiegel. Hierdoor kun je deze berg vanaf elk punt op het eiland zien. Dit is tevens het geval in Tahiti , wat een eiland is dat eigenlijk uit twee oude vulkanen bestaat. Reizigers die eerder al Maui hebben bezocht raden aan om je bezoek aan de top in de ochtend te plannen om zo de zonsopgang te zien.

Road to Hana

Om een prachtig uitzicht op de prachtige kustlijn van Maui te vinden, hoef je alleen maar te rijden in een huurauto. De Road to Hana is namelijk een schilderachtige snelweg, ook wel Highway 360 genoemd, die door het weelderige regenwoud en langs de watervallen langs de oostkust van het eiland slingert. De meeste mensen beginnen hun reis in Kahului, wat de thuisbasis van Maui’s belangrijkste luchthaven is, met de bedoeling om ruim 80 kilometer naar Hana te rijden. De reis is niet altijd gemakkelijk, de route verrast onbekende automobilisten vaak met haarspeldbochten. Maar degenen die besluiten de Road te Hana te nemen, hebben er geen spijt van. Ondanks alle hype en mentale voorbereiding worden reizigers regelmatig verrast door de schoonheid van de rit.

Pipiwai Trail

Een van Maui’s meest populaire wandelpaden is een schat aan natuurlijke wonderen. De Pipiwai Trail, gelegen langs de Road to Hana, maakt deel uit van het uitzonderlijk schilderachtige Kipahulu district in het Haleakala National Park. Langs het pad van ruim 6 kilometer passeer je weelderige tropische vegetatie, een bamboebos en drie watervallen, waaronder Makahiku Falls, Waimoku Falls en ‘Ohe’o Gulch. Recente reizigers beschreven het parcours als mooi. Velen hielden van de watervallen, maar bezoekers wilden ook graag wijzen op de rust van de bamboebossen. Houd er wel rekening mee dat de wandeling niet gemakkelijk is, de Pipiwai Trail wordt dan ook als behoorlijk moeilijk beschouwd. Dit komt onder meer doordat het bergop is en toch best lang kan duren voordat je de route hebt voltooid.