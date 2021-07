Nieuwe eigenaar voor voormalig gemeentehuis Streefkerk

STREEFKERK • Het voormalige gemeentehuis in Streefkerk, dat al jaren leeg staat, krijgt een nieuwe eigenaar. Dat meldt het college aan de gemeenteraad.

Daarmee is een doorbraak bereikt. Het karakteristieke pand in het centrum van Streefkerk verloederde en er ontstonden daardoor gevaarlijke situatie. Diverse initiatieven om daar verandering in te brengen, leden schipbreuk. ‘Een impasse leek geboren’, stellen burgemeester en wethouders. ‘Met de nadruk op leek.’

De huidige eigenaar van het pand heeft namelijk besloten het te verkopen. Het college kan de raad nog niet meedelen wie de koper is, omdat deze eerst wil dat de verkoopakte ondertekend is bij de notaris. ‘Er is, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, goed contact met de nieuwe eigenaar.’

Zijn insteek is om het pand te herontwikkelen,’passend binnen de strekking van het bestaande bestemmingsplan’, zoals het college het omschrijft.